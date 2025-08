Berkvens, Kooremans en Van Santvoort op het podium bij junioren in Valkenswaard

Het Longines Global Future Champions in Valkenswaard startte de dag vandaag met een twee-fasen special 1,20m. voor de junioren. Daarin bleef de 15-jarige Niels Berkvens foutloos met de achtjarige KWPN-merrie Miss Ottawa TN (v. Malibu Z) en noteerde met 26,08 seconden de tweede tijd. In de tweede juniorenrubriek van de dag, een 1,35 m. direct op tijd, waren het Lieselot Kooremans en Yoni van Santvoort die het podium mochten betreden.

De regerend Europees Kampioene children stuurde de schimmelmerrie Lola-Jay ES (v. Glen) naar de winnende tijd van 64,66 seconden. Op de tweede plaats volgde Yoni van Santvoort en de KWPN-merrie Mainly San Peppy (v. Brantzau VDl). Zij finishte het parcours in 65,01 seconden. Ook Joelle Muijres wist nog in de prijzen te vallen, in het zadel van Kobalt Expres WS (v. Global Express VDL) klokte ze de vijfde tijd van 70,93 seconden.

Debuutjaar Berkvens junioren

Berkvens brengt de schimmelmerrie sinds juli 2023 in de internationale sport uit. In 2023 en 2024 reed hij de merrie bij de children en dit jaar maakten ze de overstap naar de junioren.

Suhaim Hamad Al Yafei trok met overmacht de overwinning naar zich toe met de negenjarige Frans gefokte Gamin Raye (v. Kannan). De combinatie raakte het hout niet aan en de tijd van 23,93 seconden was ruim voldoende voor de winst. De ruiter uit Qatar rijdt de vos pas sinds december en samen pakten ze al vijf zeges. Siena Hansen nam de derde prijs in ontvangst met de 14-jarige Elias van de Vinkhoeve Z (v. Echo van’t Spieveld). De Amerikaanse amazone reed de schimmel foutloos rond en zette een tijd van 26,30 seconden op het scorebord.

Uitslag 1,20m

Uitslag 1,35m

Bron: Horses.nl