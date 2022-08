Niels Bruynseels’ Gancia de Muze met sportief pensioen

Gancia de Muze (v. Malito de Reve) won twee keer in haar leven de Rolex Grand Prix van Brussel. Afgelopen weekend vond de Brussels Stephex Masters opnieuw plaats en dit keer kreeg Gancia de Muze er haar verdiende afscheidsceremonie. De Malito-dochter gaat met sportief pensioen. De merrie heeft de afgelopen jaren met Niels Bruynseels ontelbaar veel overwinning op haar naam geschreven. Zo wonnen ze onder meer de CSI5* Grand Prix van Helsinki in 2016, de CSI5* Grand Prix van Basel in 2017 en de Rolex Grand Prix van de Dutch Masters in 2018.

Dat de Rolex Grand Prix de combinatie goed lag moge duidelijk zijn. In 2019 wonnen ze de Rolex Grand Prix van Knokke en de Rolex Grand Prix van Brussel. Dit is zomaar een greep uit de palmares van de merrie. Naast alle overwinningen in verschillende Grand Prix’s was er in 2018 ook de overwinning in de FEI Nations Cup Finale in Barcelona. De nu 16-jarige Gancia de Muze heeft genoeg gewonnen en mag gaan genieten van haar pensioen. Op zijn instagram schrijft Niels Bruynseels dat Ganica het startpunt is geweest van zijn carrière en bedankt hij haar voor alle mooie momenten.