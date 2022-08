Niels Kersten beste Nederlander in LR 1.50m rubriek direct op tijd

Gijon - Niels Kersten was met Tippy Z (v.Tyson) ruimschoots de beste Nederlander in het 1.50m parcours direct op tijd. Aangezien er voor de winnaar 17.325 euro te verdienen viel was de verwachting dat er scherp gestreden zou worden. Dat bleek inderdaad het geval en de Fransman Francois Xavier Boudant met Brazyl du Mezel (v.Haloubet de Gorze) wilde het waarschijnlijk 't meest van allemaal want hij was de enige die onder de 72 seconden wist te blijven. Tweede werd na lange tijd aan de leiding te hebben gestaan de Brit Karl Robins met Equine America G Camille HBF (v.Zirocco Blue VDL) met op de derde plek de lokale favoriet Jesus Garmendia Echevarria met Callias (v.Companiero).