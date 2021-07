Niels Kersten derde in 1.45m Falsterbo

Niels Kersten stuurde de KWPN'er Granito Noordenhoek (v. Corland) vanmorgen naar een derde plaats in het CSI3*-concours over 1.45m in het Zweedse Falsterbo. De combinatie reed het parcours foutloos rond en kwam in 62,32 seconden over de finishlijn.

De Zweedse amazone Linda Heed was met 60,44 seconden bijna 2 seconden sneller dan Kersten en mocht de overwinning in deze rubriek op haar naam schrijven. Heed vertrouwde in het parcours op de Hannoveraanse merrie Certina M (v. Contendro I), die voor het eerst sinds 2019 een eerste plaats behaalde op een internationale wedstrijd.

Bengtsson tweede

Op de tweede plaats eindigde de Zweed Rolf-Göran Bengtsson met de 9-jarige hengst Zuccero (v. Zirocco Blue VDL). Bengtsson reed een foutloze ronde en finishte in een tijd van 61,55 seconden.

Thijssen en Schuttert in top 10

In de top tien eindigden nog twee Nederlandse ruiters. Leon Thijssen wist met Zeppe Blue (v. Zirocco Blue VDL) een zesde plaats behalen. Het duo maakte geen fouten en zette de klok stil in 63,55 seconden. Hendrik-Jan Schuttert, die gisteren nog derde werd in het 1.40m Falsterbo, werd vanmorgen tiende na een foutloze rit in een tijd van 67,84 seconden. Schuttert rekende op de 9-jarige vosmerrie Hertogin van de Kouberg (v. Den Ham Blue R).

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl