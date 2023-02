Niels Kersten derde in 1,45 Villamoura

De hoofdrubriek van de zaterdag in het Portugese Villamoura was een CSI 3* rubriek over 1,45, direct op tijd. De winst ging naar Victor Bettendorf uit Luxemburg met Big Star des Forets (v. Untouchable M). Niels Kersten veroverde een mooie derde plaats met de tienjarige Zeppelin Blue (v. VDL Zirocco Blue). De Britse ruiter Adrian Speight werd tweede op Millfield Baloney (v. Balou du Rouet).