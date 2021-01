Niels Kersten en Granito Noordenhoek naar zege in 1.40m-rubriek

Springruiter Niels Kersten sleepte zojuist de overwinning in de wacht in de rubriek over 1.40m in het Portugese Vilamoura. Kersten reed een foutloze ronde met de Corland-zoon Granito Noordenhoek, die eerder ook internationaal werd uitgebracht door Kevin Jochems en Leon Thijssen. De combinatie finishte in een tijd van 60,56 seconden en bleef daarmee alle concurrentie voor.