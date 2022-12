Niels Kersten en Leopold van Asten in top 3 GP-kwalificatie Kronenberg

In het hoofdnummer van vandaag op CSI Kronenberg, 1,45 m die geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, zette Niels Kersten het beste Nederlandse resultaat neer. Met Grieg S (Indoctro x Kenwood) klokte hij in de barrage 38,70 seconden en mocht daarmee de tweede prijs ophalen.

Leopold van Asten zorgde voor nog meer Nederlands succes. Ook hij bleef met VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre) onder de 39 seconden en werd met zijn tijd van 38,82 seconden derde.

Almeida allersnelst

Van de 43 combinaties behaalden 14 de barrage en daarin hielden 8 ruiters de lei schoon. Snelste was Rodrigo Giesteira Almeida. De ruiter uit Portugal kwam met Vitalhorse Cekanane de Ushara (v. Kannan) in 38,64 seconden over de eindstreep.

Uitslag

Bron: Horses.nl