Niels Kersten is iedereen te snel af in 1.40m Gorla Minore

Niels Kersten schreef zojuist de 1.40m-rubriek over twee fasen op zijn naam in Gorla Minore. Als laatste starter verbrijzelde hij de tijd van Dominik Fuhrer en pakte de winst. Kersten bleef foutloos met de tienjarige KWPN'er Granito Noordenhoek (v. Corland) en zette de winnende tijd op het scorebord van 27,41 seconden. Kersten zit sinds december 2019 in het zadel van de zwarte ruin. Daarvoor werd Granito Noordenhoek gereden door Kevin Jochems, Leon Thijssen en Marc Beckers.

Fuhrer stond lang aan de leiding, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de tweede plaats. De Zwitser reed de ring binnen met de elfjarige Holsteiner Call me Carly (v. Clarimo). De combinatie bleef van het hout af en finishte in 28,32 seconden. Met deze tijd was hij bijna een seconden langzamer dan Kersten.

Fichtner derde

De 18-jarige Nathalie Fichtner maakte de top drie compleet met de 13-jarige schimmel Centos (v. C-Trenton Z). De Duitse amazone kwam ook foutloos over de eindstreep in een tijd van 28,93 seconden.

Bron: Horses.nl