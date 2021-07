Niels Kersten meet zich met wereldtop in de Peelbergen

In de 1.45m GP-kwalificatie nam Niels Kersten het op tegen bijzonder geduchte concurrentie. Uiteindelijk ging snelheidsduivel Matthew Sampson er met de winst vandoor. Nicola Philippaerts werd tweede met de nummer acht van de wereldranglijst, Max Kühner, in zijn kielzog als derde. Kersten eindigde als beste Nederlander op plaats vijf.

Een verzameling van wereldranglijsttoppers gaf vanmiddag in de Peelbergen een geweldig optreden. Maar liefst vier barragedeelnemers prijken momenteel in de top 35 van de lijst met hoogst geklasseerde ruiters ter wereld. Dat het niveau hoog was, bleek wel uit het aantal foutloze combinaties in de basisomloop van de ranking proef gebouwd door Limburger Henk Linders. Van de 71 combinaties kwamen er 21 foutloos door de finish, waarvan er 18 de strijd aangingen in de barrage.

Net geen Duitse zege

Markus Ehning zadelde voor de gelegenheid een van zijn toppaarden, Calanda 42 (v. Calido I). Met de dertienjarige merrie dook de Duitse nummer 15 van de wereldranglijst als enige onder de 37 seconden grens (36,48), maar een balk op de laatste hindernis hield het paar van de zege.

Op de hielen

De volgende rit van betekenis werd gereden door Nicola Philippaerts. De Belgisch topruiter stuurde Luna Van ’T Ruytershof (v. Levisto Z) gedurfd rond en finishte in 37.17 seconden. De druk werd opgevoerd door Oostenrijker Max Kühner en Eic Caleo (v. Cachas). De tienjarige hengst liet de chronometer stoppen met slechts zevenhonderdste van een seconde meer op de teller (37.24).

Rankingpunten

Dat het sneller en foutloos kon bewees vervolgens Matthew Sampson. De Brit snoepte met zijn Duits gefokte paard Paul Walker (v. Perigueux) elfhonderdste van een seconde af van de tijd van Philippaerts en won de rubriek. “We hebben lang moeten wachten op een zege in een ranking proef”, zegt de winnaar die met zijn vriendin, Canadees topruiter Kara Chad, een stal runt in Valkenswaard. “Dit is pas de eerste ranking rubriek die ik dit jaar win, dus ik ben er maar wat blij mee.”

Kersten in zijn nopjes

Een ruiter die eveneens in zijn nopjes was met zijn resultaat was Niels Kersten. Met de negenjarige Tippy Z (v. Tyson) reed de Limburgse stalruiter van Stal Thijssen een aanvallende barragerit met een finishtijd goed voor de vijfde plaats, achter Zascha Nygaard Andreasen (DEN) met Quinn 33 (v. Quidam de Revel).

‘Niet verwacht’

Kersten klokte 37.61, slechts 0,55 seconden meer dan de winnaar. “Dat we in zo’n sterk deelnemersveld in de top vijf finishen had ik niet verwacht. Tippy Z gaat wel echt goed vooruit, we hebben bijvoorbeeld pas ons eerste 1.50m gesprongen, maar de concurrentie was vandaag wel heel flink. Hoog eindigen in een rankingproef is altijd mooi, maar met zulke sterke ruiters in de barrage is het helemaal mooi”.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron: persbericht/Horses.nl