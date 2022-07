Niels Kersten met afstand de snelste in hoofdnummer Kronenberg

Niels Kersten was vandaag een klasse apart in het hoofdnummer van CSI Kronenberg, een 1,45 m met barrage, die geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs. Met Grieg S (Indoctro x Kenwood) noteerde hij in de barrage de snelle tijd van 42,90 seconden en mocht daarmee de hoofdprijs van 6.375 euro ophalen.

Het lukte slechts drie combinaties om de barrage foutloos af te leggen. De Belgische amazone Celine Schoonbroodt-de Azevedo deed met Clinto T Z (v. Clintissimo Z) een goede poging om bij de Kersten in de buurt te komen en werd tweede in 44,74 seconden. Karin Martinsen uit Zweden kwam met Tailormade Concha Balou (v. Conthargos) in 45,91 seconden over de finish en maakte daarmee de top drie compleet.

Thijssen en Martens

Voor Nederland eindigden verder Mans Thijssen en Joost Martens in de prijzen. Thijssen eindigde met Carambole-dochter I’M Here op de zevende plaats, Martens en Indence H.J. (v. Falaise de Muze) werden twaalfde.

Uitslag