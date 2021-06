Niels Kersten met KWPN’er Famous H derde in 1.40m

Niels Kersten pakte vanmorgen met de elfjarige KWPN'er Famous H (v. Diarado) de derde plaats in de 1.40m-rubriek in Fontainebleau. Met het fokproduct van P.H. van Hees kwam hij zonder kleerscheuren over de finish in 38,68 seconden. Famous H werd als jong paard gereden door Leon Thijssen en Jelmer Hoekstra.