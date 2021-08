Niels Kersten naar zege in 1.40m-rubriek, Remco Been en Hessel Hoekstra tweede

Vanochtend won Niels Kersten de 1.40m-rubriek in Donaueschingen. Tijdens het parcours zat de Nederlandse springruiter in het zadel van de door J. Govers gefokte KWPN'er High Hopes SFN (v. Numero Uno). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en had de snelste tijd van 60,62 seconden. Remco Been, Hessel Hoekstra en Leon Thijssen wisten ook een plek in de top 4 te bemachtigen.

Vanwege het grote aantal deelnemers (123) is de rubriek opgesplitst in 2 groepen. In de eerste groep reden onder anderen Niels Kersten, Remco Been, Leon Thijssen en Kevin Beerse. In de tweede groep kwam Hessel Hoekstra van start.

Eerste groep: Niels Kersten wint, Numero Uno-nakomelingen succesvol

Niels Kersten schreef de 1.40m-rubriek op zijn naam met High Hopes SFN. Remco Been behaalde de tweede plaats met de 14-jarige Heartbreaker-nakomeling Holland van den Bisschop. Het paar raakt het hout niet aan en zette de klok stil in 61,83 seconden. De Duitse amazone Pia Reich pakte de derde plaats met de 9-jarige Hannoveraan PB Löwenherz (v. Levisto Z). Het duo bleef foutloos en noteerde een tijd van 62,23 seconden. Op de vierde plaats eindigde Leon Thijssen met de 11-jarige KWPN’er For President (v. Numero Uno). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en finishte in 62,66 seconden. Kevin Beerse wist ook een foutloze ronde neer te zetten. Met de 11-jarige KWPN’er Fenia JTL (v. Numero Uno) passeerde Beerse de finishlijn in 68,01 seconden.

Tweede groep: Hessel Hoekstra tweede plaats met KWPN’er Helsinki

In de tweede groep greep Hessel Hoekstra de tweede plaats met de 9-jarige KWPN-hengst Helsinki (v. Zirocco Blue VDL). De combinatie bleef foutloos en noteerde een tijd van 62,19 seconden. De Italiaanse springruiter Luca Marziani won de rubriek met de Numero Uno-nakomeling Don’t Worry B. Het winnende paar was bijna 1 seconde sneller dan Hoekstra met Helsinki.

Bron: Horses.nl