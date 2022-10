Niels Kersten pakt top drie klassering 1.45m Rabat

Gisteravond werd er in het Marokkaanse Rabat nog een CSIO4* 1.45m proef gesprongen. Voor Niels Kersten de uitgelezen kans om zijn goede vorm te laten zien. De rubriek over een hoogte van 1.45m kende een winning round: de beste twaalf combinaties uit de eerste ronde mochten terug komen voor ronde twee. In de eerste omloop kregen Kersten en Grieg S (v. Indoctro) een ongelukkige fout. De tweede ronde was snel én foutloos wat uiteindelijk een mooie derde plaats opleverde.

Mans Thijssen bleef foutloos in de eerste ronde en mocht dus ook van start in ronde twee. Hier kreeg hij met Joviality (v. Warrant) een fout wat het eindtotaal op vier strafpunten bracht. Zijn tijd van 57.30 seconden leverde hem nog wel een top tien klassering op, uiteindelijk werd hij achtste.

De proef werd gewonnen door de Fransman Olivier Perreau. Voor het eindklassement telde alleen de tweede omloop en hierin was hij de snelste nuller. In het zadel van Bresil de Carnaval (v. Mylord Carthago) klokte hij de winnende tijd van 46.77 seconden. Niklaus Schurtenberger en C-Steffra (v. Clarimo) bleven ook snel foutloos in de tweede ronde en mocht zich achter Perreau opstellen in de prijsuitreiking. De enige ruiter die dubbel foutloos bleef eindigde op de zesde plaats. Dit was Mouda Zeyda in het zadel van Katia (v. Emerald).

Uitslag

Bron: Horses.nl