Niels Kersten pakt winst in 1.40m Kronenberg, Leon Thijssen derde

Niels Kersten was vanmiddag goed op dreef in de 1.40m-rubriek direct op tijd in Kronenberg. Hij rekende in de ring op de tienjarige KWPN'er High Hopes SFN (v. Numero Uno). De combinatie reed foutloos rond en finishte als snelste in 56,70 seconden. Eind september zette Kersten met het fokproduct van J. Govers een goede prestatie neer in Deurne door het 1.40m direct op tijd te winnen en tweede te worden in het 1.40m over twee fasen.