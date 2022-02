Niels Kersten pakte winst met I’m Here in 1.40m Vilamoura

Niels Kersten was zojuist de beste met de negenjarige KWPN'er I'm Here in de 1.40m-rubriek in Vilamoura. Kersten noteerde in het tweefasen-parcours met het fokproduct van de familie Thijssen de winnende tijd van 25,16 seconden. De Nederlandse springruiter maakte afgelopen weekend in Vilamoura zijn debuut in de internationale wedstrijdring met I'm Here. Sanne Thijssen leidde de merrie vanaf jong paard op tot aan 1.50m-niveau