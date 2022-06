Niels Kersten snelt naar derde plaats 1.45m Ebreichsdorf

Het outdoor seizoen is in volle gang en dat is te merken aan de vele concoursen. Overal rijden wel Nederlanders mee en vanmiddag was het Niels Kersten die voor het rood-wit-blauw een uitstekend resultaat wist neer te zetten. Met Granito Noordenhoek (v. Corland) wist hij alle balken te laten liggen en eindigde als derde in de CSI3* rubriek over een hoogte van 1.45m in Ebreichsdorf.