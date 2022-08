Niels Kersten snelt naar zege in Spanje

Nadat Leon Thijssen verleden week nog tweede werd in de 2* GP van Kronenberg met Zeppe Blue (v.Zirocco Blue VDL) liet Niels Kersten vandaag zien dat ook hij lekker overweg kan met de schimmel door het 1.40m twee fasen springen op zijn naam te schrijven in Gijon. In de tweede fase liet hij een tijd van 31.42 seconden noteren en dat was de concurrentie te machtig. Kersten bleef de winnares van de tweede prijs, Elena Appendino met Grupo Prom Hacienda (v.Coltaire Z) 0.58 seconden voor. De derde plek werd bezet door Gerardo Menendez Mierez met Deus de Tus (v.Kannan).

Kersten kon als winnaar 2310 euro bijschrijven op zijn conto. Mans Thijssen reed I’m Here (v.Carambole) naar een zevende plek. Ook hij bleef foutloos maar zijn tijd van 34.60 seconden was niet genoeg voor een podiumplaats. Zijn zus Mel kreeg met Carembar Blue (v.London) een springfout in de tweede fase en eindigde op de 18e plaats. Piet Raymakers jr kreeg in beide fasen een fout met Haya (v.Berlin) en werd 36ste.

Uitslag