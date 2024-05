Niels Kersten tweede in 1.45m Opglabbeek met Akua van Cleef Z

Niels Kersten werd vanmiddag tweede in de CSI2* 1.45m rubriek in Opglabbeek. In het parcours wat direct op tijd werd verreden bleef hij foutloos in een tijd van 60.54 seconden met Akua van Cleef Z (v. Aktion Pur Z). Wout-Jan van der Schans werd vijfde met de Emerald-nakomeling A.S. Damascene.

De Zweedse amazone Angelica Augustsson Zanotelli reed een foutloze ronde in het zadel van Carambola (v. Cachas) en zette met 58.37 seconden de snelste tijd neer. Hiermee verwees ze Niels Kersten naar de tweede plaats. De ruiter uit Limburg klokte een tijd van 60.54 seconden met zijn 9-jarige merrie en was daarmee één seconde sneller dan Jenny Krogsaeter. De Noorse amazone werd derde met de 8-jarige Laganixx (v. Aganix du Seigneur).

Van der Schans en van den Nieuwenhuijzen

In het zadel van A.S. Damascene werd Wout-Jan van der Schans in deze rubriek vijfde. Het duo bleef foutloos en klokte een tijd van 61.41 seconden. Marwin van den Nieuwenhuijzen viel ook in de prijzen met een elfde plaats. Hij reed Kadhir SW (v. Gazquine Tag) foutloos rond in een tijd van 74.02 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl