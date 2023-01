Niels Kersten tweede in CSI3* LR 1.45m Vilamoura

53 combinaties gingen vanmiddag van start in de Longines Ranking proef in Vilamoura. In het parcours direct op tijd over een hoogte van 1.45m wisten maar liefst 17 combinaties met de nul op het scorebord over de finish te rijden. Niels Kersten deed goede zaken en reed Tippy Z (v. Tyson) naar de tweede plaats.

Kersten moest alleen de Brit Guy Williams voorlaten. Williams was bijna anderhalve seconde sneller dan Kersten en reed Rouge de Ravel (v. Ultimo Van Ter Moude) in 60.29 seconden naar de overwinning. Kersten had op zijn beurt 61.89 seconden nodig om naar de finish te rijden en werd tweede. Laurent Goffinet maakte de top drie compleet door Atome des Etisses (v. Mylord Carthago) in 62.39 seconden te finishen. Ook Mel Thijssen wist foutloos te blijven en reed For President (v. Numero Uno) naar de tiende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl