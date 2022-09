Niels Kersten tweede in hoofdrubriek CSI2* Deurne

Op het CSI2* Deurne werd vanavond de hoofdrubriek van de dag gesprongen. In het parcours over een hoogte van 1.45m kwamen 45 deelnemers aan start. Hiervan mochten maar liefst 15 combinaties terug komen voor de barrage. Niels Kersten zette het beste Nederlandse resultaat neer: hij werd tweede met Tippy Z (v. Tyson).

De rubriek werd gewonnen door de Zweedse Irma Karlsson. Zij zadelde voor deze proef Euphoria SN (v. Crunch) en was bijna een seconde sneller dan Niels Kersten. Uiteindelijk klokte Karlsson de winnende tijd van 35.31 seconden. Beth Underhill maakte de top drie compleet. Zij deed een beroep op Candar Mail (v. Lando) en klokte de derde tijd van 36.62 seconden.

Erik van der Vleuten bleef ook dubbel foutloos en eindigde met Big Boston (v. Baloubet du Rouet) op de zesde plaats. Ook Joost Martens eindigde in de top tien. Hij kwam met Iceman Elrite (v. For Pleasure) foutloos aan de finish in een tijd van 39.58 seconden.

Uitslag