Niels Kersten weer bovenaan met High Hopes SFN

Niels Kersten en High Hopes SFN (Numero Uno x Lupicor) hebben de smaak te pakken. De tienjarige ruin won nog geen week geleden op CSI Kronenberg een 1,45m., werd gisteren tweede in een tweefasen 1,40 in Deurne en staat vandaag in Deurne alweer bovenaan. Met een foutloze ronde in 65,45 seconden was er een envelop met 500 euro voor Kersten.