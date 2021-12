Niels Kersten winnaar medium tour finale in De Peelbergen

In Kronenberg pakte Niels Kersten vandaag de eerste prijs in een parcours met hindernissen tot een hoogte van 1.45 m. Met zijn Thuur Z wist hij de rest van het deelnemersveld achter zich te laten. Tweede werd David Will met Zaccarado Blue (v.VDL Zirocco Blue) gevolgd door Rene Dittmer met Burlington Riverland (v.Mylord Carthago HN).

Er moest doorgereden worden om vooraan te eindigen in de barrage van 15 deelnemers. Kersten deed dat het snelst in 28.48 seconden. De Duitser David Will deed zijn best maar zijn 29.01 seconden was niet genoeg voor de winst, wel voor de tweede plaats. De Duitsers deden het goed want ook plaats vier voor ze in de persoon van Markus Renzel.

Leopold van Asten kreeg een fout met VDL Groep Falco en werd negende terwijl Lars Kersten en Demi van Grunsven de plekken elf en twaalf voor hun rekening namen.

Uitslag

Bron: Horses.nl