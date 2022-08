Niels Kersten wint 1,55m Longines Rankingproef Gijón

Niels Kersten en de Indoctro-zoon Grieg S verkeerden vanavond in absolute topvorm. De combinatie won in Gijón het hoofdnummer van de dag, een 1,55m Longines Rankingproef met barrage. Met een foutloze rit in 44,56 seconden bleek Kersten anderhalve seconde sneller dan de als tweede geplaatste Ier Anthony Condon.

Bijna een derde van het 39 combinaties tellende basisparcours hield de teller op nul en nam het in de barrage tegen elkaar op. Onder hen drie Nederlanders: Kersten, Mans Thijssen en Piet Raijmakers Jr. Met Van Schijndel’s Gladstone (v. Grison van den Bisschop) liep Raijmakers Jr. in de barrage tegen 9 strafpunten aan en dat leverde hem uiteindelijk de tiende plaats op. Thijssen slaagde er met Hello (v. Ambler Gambler) in om alle balken in de lepels te laten liggen, maar kreeg met 52,21 seconden op de teller wel 2 strafpunten voor tijdsoverschrijding. Dat bracht hem tot de vijfde plaats.

Uitslag.