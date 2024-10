Niels Knape bracht Cinderella Z (v. Comilfo Plus Z) half september voor het eerst uit op CSI Kronenberg. Op het tweede concours van het duo doet het duo meteen vooraan mee. Gisteren begon Knape CSI Opglabbeek met de vijfde plaats in het 1,40m., vandaag was er een derde plaats, ook in het 1,40m..