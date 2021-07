Niels Tacken derde in GP Peelbergen, Foutrier wint

Het risico dat Fransman Guillaume Foutrier vanmiddag nam in Kronenberg betaalde zich uit. Met Sex Appeal 111 Z (v. Spartacus) won hij de 1.45m Grote Prijs. Niels Tacken was met Alexia Z goed voor het beste Nederlandse resultaat. Deens amazone Tina Lund nestelde zich met Centina 10 tussen de heren in op plaats twee.

Van de 42 deelnemers doorkruisten er 11 de finishlijn van de twee-ster GP-basisomloop met nul strafpunten. Om zich vervolgens in de barrage te wagen aan het bochtige slotstuk uitgezet door parcoursbouwer Bart Vonck en zijn assistent Pieter Vitse.

Risico en geluk

Halverwege de barrage was Foutrier aan zet met de bijzonder competitieve Sex Appeal 111 Z. De Fransman, die begin juli in Knokke eveneens de twee-ster Grote Prijs won, gaf in het begin van de proef al voldoende gas, draaide kort naar de dubbel en nam in de roll-back flink risico. De draai die het paar maakte, was dusdanig scherp dat er enkel ruimte was voor een heel grote afstand. Met het publiek op het puntje van de stoel klaarde de tienjarige bruine met een reuzesprong en aardig wat geluk de steil en snelde naar de laatste hindernis richting de zege.

Deense superster

Vervolgens was het de beurt aan Tina Lund. De Deense amazone beleefde in de Peelbergen al een topweekend door bijna in iedere proef prijs te rijden en deed daar in de GP nog een schepje bovenop. Met de knap gelijnde merie Centina 10 (v. Dobel’s Cento) deed de negentienvoudig nationaal kampioene bijna een seconde langer over haar rit en werd tweede. Daarmee bemachtigde de Deense een ticket voor de Van Mossel Super Grand Prix, daar Foutrier eerder al een ticket veroverde door in september 2020 ook de Grote Prijs in Kronenberg te winnen.

Top weekend

Niels Tacken gaf van de drie Nederlandse combinaties in de barrage het beste optreden. Met Alexia Z (v. Andiamo) reed de Limburger met ingecalculeerd risico naar een finishtijd die slechts 0,30 van een seconde meer telde als die van Lund. “Ik denk dat dit het beste was wat erin zat vandaag”, lacht Tacken, die vrijdag ook al de Medium Tour finale won. “Ik heb een bijzonder goed weekend gehad hier en Alexia sprong super, dus ik ben niets meer dan tevreden.”

