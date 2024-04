Niels Tacken in de prijzen in 1.50m Gorla Minore

Onder het genot van de Italiaanse zon wist Niels Tacken zich in de prijzen te rijden in het hoofdnummer van de dag op het CSI in Gorla Minore, een 1.50m parcours verreden over fasen. Met de negenjarige hengst Cordis Totalis Z (v.Comilfo Plus Z) hield hij alle balken in de lepels en noteerde 32,64 seconden op de klok. Hiermee eindigde ze op plaats acht.