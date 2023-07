Niels Tacken knap zesde in CSI4* 1,55m Grand Prix Valkenswaard, Zanotelli ongenaakbaar

De eerste week van het Summer Festival op Longines Tops International Arena Valkenswaard bereikte zijn hoogtepunt met de CSI4* Grand Prix. Een zware opgave want slechts vier combinaties wisten de barrage te halen. De Braziliaanse springruiter Marlon Modolo Zanotelli en Cornest (v. Balou du Reventon) kwamen als winnaar uit de ring. Niels Tacken bleef knap foutloos maar kwam met een tijdfout over de finish en werd zesde.

In het zadel van Cornest sprong Zanotelli met veel gevoel en finesse door het zware parcours. De topruiter kan als geen ander meesterlijk communiceren met zijn paarden en hij reed een ronde uit het boekje. Abdel Saïd, die eerder vandaag al het 1,45m wist te winnen, reed ook foutloos en voegde zich bij Zanotelli in de barrage eveneens als Edwina Tops-Alexander en Jack Rayan.

Vierkoppige barrage

Ook in de barrage toonde Marlon Modolo Zanotelli zijn meesterlijke stuurmanskunsten en stuurde hij de tienjarige zoon van Balou du Reventon in 43.56 seconden naar de hoofdprijs van 25.000 euro. Abdel Saïd zag een tweede overwinning aan zijn neus voorbij gaan en moest genoegen nemen met de tweede plaats. ‘Thuisruiter’ Edwina Tops-Alexander maakte met Corelli De Mies (v. Calvaro) in 46.87 seconden het podium compleet. Ook Jack Rayan bleef foutloos maar zijn tijd van 47.90 seconden was de langzaamste van het viertal.

Niels Tacken knap zesde

Grote Nederlandse namen als Sanne Thijssen, Harrie Wiering en Gert-Jan Bruggink gooiden de handdoek in de ring maar Niels Tacken wist zich knap staande te houden. De nummer 894 van de wereldranglijst gooide hogen ogen en stuurde Cordis Totalis Z (v. Comilfo Plus Z) probleemloos door het zware parcours heen. Geen springfout werd er gemaakt maar een tijdfout hield Tacken uiteindelijk toch uit de barrage. In 80.43 seconden werd hij zesde en pakte nog 5500 euro mee.

Team Zanotelli viert de overwinning in de Grote Prijs van Valkenswaard. Foto: Longines Tops International Arena

Bron: Horses.nl