Niels Tacken nipt buiten top drie in 1.45m GP kwalificatie Kronenberg

In de CSI3* kwalificatie voor de Grand Prix van zondag kwamen vanmiddag maar liefst 73 combinaties aan start. Hiervan bleven maar zeven combinaties foutloos waaronder drie Nederlanders. Niels Tacken zette het beste resultaat neer: hij werd met Cordis Totalis Z (v. Comilfo Plus Z) nipt vierde. Ernesto Canseco, jarenlang woonachtig in Nederland en voormalig stalruiter van de VDL Stud, werd knap derde met It's Possible Srk (v. Berlin).

De proef werd gewonnen door Marcus Westergren. Dit deed de Zweed door Hurry Up G (v. Bernini) foutloos rond te sturen in een tijd van 37.95 seconden. De Griekse Ioli Mytilineou werd tweede. De sympathieke amazone reed Levis de Muze (v. Elvis Ter Putte) foutloos rond in 38.44 seconden.

Eric van der Vleuten en Piet Raaijmakers Jr. plaatsten zich ook voor de barrage en werden respectievelijk vijfde en zesde. In het zadel van Dreamland (v. Sunday de Riverland) klokte van der Vleuten de vijfde tijd van 39.32 seconden. Raaijmakers Jr. finishte als zesde door Van Schijndel’s Gladstone (v. Grison van den Bisschop) foutloos naar de finish te sturen in 42.64 seconden. Mathijs van Asten kreeg met Chacco’s Cherry PS (v. Chacco-Blue) een fout maar eindigde door zijn snelle tijd nog binnen de top tien.

Uitslag