Niemand komt voorbij Eckermann en razendsnelle Caleya

"Ik geloof dat ik het drie keer had kunnen proberen, maar het was me niet gelukt. Niemand had Kathrin vandaag kunnen verslaan." Het zou je maar gezegd worden door Ludger Beerbaum. Dat gebeurde Kathrin Eckermann zondag met de in Nederland gefokte merrie Caleya (v. Calido I) in Hagen. Het fokproduct van Sjaak Bindels uit Siebengewald was met afstand de snelste in de Grote Prijs van Hagen en dat was niet de eerste keer dat de pijlsnelle merrie vooraan stond. En vast ook niet de laatste.

Caleya loopt vanaf 2018 onder Kathrin Eckermann, ze nam de merrie over van vader Otmar waarmee ze samen een springstal runt. Sinds die tijd heeft de nu tienjarige merrie al behoorlijk wat keren vooraan gestaan. Ze won op 9-jarige leeftijd in april 2018 de 2* Grote Prijs van Kronenberg, in april een 1,50m in Hagen, in augustus de 3* Grote Prijs in Opglabbeek, in januari van dit jaar de Grote Prijs én het Championat van Münster en nu dus de 4* Grote Prijs van Hagen.

Rust er in krijgen

In de eerste omloop van de Grote Prijs van Hagen probeerde Eckermann vooral de rust er in te krijgen bij de merrie. Dat leverde een tijdfout op, maar ze hoorde nog wel bij de beste 13 die naar de tweede omloop mochten. Daar mocht Caleya vol gas en de 50,06 seconden die ze nodig had voor de ronde, daar kon niemand overheen. De Franse Julien Anquetin werd tweede en Ludger Beerbaum derde. “In de eerste ronde had ik al een goed gevoel. Ze is nog wel eens afgeleid door geluiden en dergelijken, nu was ze echt geconcentreerd.” Een uitgestippeld plan hoe het nu verder gaat met de merrie, die er alles in lijkt te hebben, heeft Eckermann nog niet. “We zijn net begonnen en ik laat het van de vorm afhangen, maar ik kijk met vertrouwen naar de toekomst.”

Uitslag

Bron: Horses.nl