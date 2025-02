Nieuw concept in de springsport: Horse GP in La Défense Arena in Parijs

Op de FEI-kalender staat sinds kort een nieuw 5*-concours in Parijs: slechts één dag, 17 december 2025. Het gaat hierbij om de Horse GP van de Belg Christophe Ameeuw, bekend als (voormalig) organisator van de Audi Masters in Brussel, de Gucci Masters in Parijs en Longines Masters-serie. Ameeuw wil iets compleet nieuws in de paardensport, gebaseerd op Formule 1 en de Super Bowl met flink wat showelement. Een 5*-concours gericht op slechts één rubriek: een Grote Prijs voor de 40 beste ruiters en paarden van de wereld.

Het concept van Ameeuw ziet er zo uit: een wedstrijd voor de top-40 van de wereld op slechts één dag, gebaseerd op de Formule 1. Een jachtparcours dat de startvolgorde in de Grand Prix bepaalt en vervolgens de Grand Prix over twee rondes, met in de pauze een spectaculaire show zoals in de Superbowl. Dat alles met een prijzenpot van 1 miljoen euro in de La Défense arena in Parijs, waar plaats is voor 25.000 mensen. Als de vlieger van Ameeuw opgaat komt de paardensport voor het eerst in de enorme La Défense arena, die onder andere gebruikt wordt voor rugby, basketball en supercross en waar veel supersterren al hebben opgetreden.

Alleen de sport

Over zijn nieuwe concept vertelt Ameeuw op WorldofShowjumping: “Horse GP moet iets heel bijzonders zijn, met een focus op het beste van onze sport. Geen amateurs, geen tweesterrencompetitie, geen VIP-stables, geen strodorp, alleen topsport en entertainment voor het publiek. Ons doel is het om de 40 beste paarden en ruiters van de wereld in één wedstrijd te hebben, op één dag. Ons concept lijkt op de formule 1: een jachtparcours dat de startvolgorde in de Grote Prijs bepaalt en vervolgens de Grote Prijs. Daarnaast hebben we ons laten inspireren door de Superbowl met een geweldige show tussen de twee rondes van de Grote Prijs.”

De Olympische Spelen in Parijs inspireerden Ameeuw: “We hadden de beste sport op de beste locatie met de beste paarden en de beste ruiters. Parijs heeft iets heel speciaals en er is niets groters in Europa dan de La Défense Arena voor een indoorevenement.”

Bron: WorldofShowjumping