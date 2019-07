Nieuw SFN-paard voor Jeroen Dubbeldam

Het Springpaarden Fonds Nederland (SFN II) heeft een nieuwe aankoop gedaan. "Het is even stil geweest rond het SFN, maar onze selecteurs en wij hebben niet stil gezeten", laat voorzitter van de directie van het SFN II Henk Rottinghuis weten in een bericht op facebook. De nieuwste aanwinst is de negenjarige FFW88 (v. Azteca VDL), die met Rob Heyligers al succesvol was tot op 1,55m-niveau. Jeroen Dubbeldam wordt de nieuwe ruiter van de ruin.

Het SFN heeft Effe Wachten voor 75% overgenomen van eigenaresse Mirjam Bierings uit het Brabantse Westerhoven. Zij wilde graag dat haar paard behouden bleef voor de Nederlandse sport.

Stil

“Het is even stil geweest rond het SFN, maar onze selecteurs en wij hebben niet stil gezeten. We zijn blijven zoeken en hebben daarbij vooral gekeken naar jonge paarden. Daarnaast hebben we meerdere pogingen ondernomen om een ouder paard aan te kopen”, aldus Rottinghuis. “We vinden dat het SFN weer meer zichtbaar moet zijn, want na het afscheid van paarden als Utascha SFN, Aquila SFN en Zenith SFN, waarmee we op het hoogste platform van de sport actief waren, werd het stil rond het SFN II.

Topruiter

“De mogelijke aankopen van oudere springpaarden die op hoog niveau in de sport actief kunnen zijn strandden steeds op te hoge vraagprijzen”, legt Rottinghuis uit. “In de aanloop naar de aankoop van FFW88 hebben wij in Mirjam Bierings uit Westerhoven een eigenaresse getroffen die graag wil dat dit paard voor de Nederlandse springsport behouden blijft. Haar voorwaarde was dat we ons best moesten doen om een topruiter te vinden die dit paard kan gaan uitbrengen in de sport.”

Dubbeldam, die het paard ook heeft uitgeprobeerd in het bijzijn van de selecteurs, wordt de nieuwe ruiter van de ruin.

Nieuwe naam

De naam van FFW88 is inmiddels veranderd. “Wij zijn er geen voorstander van om namen van paarden te veranderen, maar de naam FFW88 is een leuke woordspeling in de Nederlandse taal. In het buitenland wordt deze grap niet begrepen. Ik zou niet weten hoe omroepers FFW88, Effe Wachten, in een andere taal dan de Nederlandse gaan uitspreken”, legt Rottinghuis uit. “Daarom hebben we besloten te kiezen voor de naam Forever SFN.”