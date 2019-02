Nieuw talent voor Marcus Ehning

Marcus Ehning heeft de beschikking gekregen over de Stakkato Gold-zoon Stargold. De achtjarige hengst werd het afgelopen jaar gereden door Tobias Meyer en bleef achttien keer foutloos in twintig starts. Het debuut is afgelopen weekend al gemaakt. Ehning stuurde Stargold foutloos rond in een nationale S*-rubriek en werd zesde.

Stargold werd als driejarige in München-Riem gekeurd en geprimeerd. Het fokproduct van Gestüt Sprehe liep vervolgens een goede 30-dagentest met een 8,7 voor de springonderdelen. In 2016 en 2017 won hij al meerdere landelijke wedstrijden onder Vanessa Bode en in 2018 boekte hij ook zijn eerste internationale zeges in Lastrup, Darmstadt, Balve, Spangenberg en Verden met Meyer in het zadel.

Kampioen

Afgelopen september liep Stargold drie keer foutloos in het Warendorfer Youngster Championat voor zevenjarige springpaarden. Na een tweede en een derde plaats in de twee kwalificaties bleef hij als laatste starter in de eerste omloop én in de barrage nog twee keer foutloos onder Tobias Meyer en won daarmee het kampioenschap.

Elm Rock LVV

Twee weken geleden werd de hengst aangekocht door Elm Rock LVV, die ook Firth of Lorne (v. For Pleasure) in hun bezit hebben.

