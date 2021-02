Nieuwe aanwinst VDL Stud: Grand-Prixspringhengst Chatinue

Met de komst van Chatinue heeft de VDL Stud een exclusieve Grand-Prixhengst vastgelegd voor de fokkerij. Chatinue sprong zelf op 1.60m-niveau onder de Mexicaanse vlag en is een zoon van de wereldvererver Chacco Blue (v. Chambertin).

Chatinue’s moeder Georgia mag gerekend worden tot één van de meest toonaangevende fokmerries van dit moment. Van haar zonen is Balou du Rouet (v. Baloubet Du Rouet) een stempelhengst met vele goedgekeurde zonen en nakomelingen op het hoogste niveau, terwijl Balou du Reventon (v. Cornet Obolensky) onder Darragh Kenny uitgroeide tot één van ’s werelds succesvolste springpaarden.

Vele andere succesvolle nakomelingen

Nog vele andere rechtstreekse nakomelingen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van Georgia braken door op internationaal niveau. De rechtstreekse moederlijn van Chatinue bracht meerdere beroemde springpaarden en dekhengsten, waaronder Lord Sandro DDH (v. Lordanos), Corlida (v. Cornet Obolensky), Vertical Limit (v. Lando), Cabriolet (Centauer Z), Cassius (v. Canturo) en de succesvolle fokhengst Conthargos (v. Converter I).

Voornamelijk Mexicaanse ruiters

Chatinue werd in zijn sportcarrière voornamelijk door Mexicaanse springruiters uitgebracht. De Chacco Blue-zoon sprong onder meer tot op Grand Prix-niveau onder Mario Onate en Salvador Onate en werd later uitgebracht door zowel Luis Alejandro Plascencia als Nicolas Pizarro. Onder Plascencia sprong Chatinue in 2019 ook mee in de CSI5*-wedstrijden van Spruce Meadows, Calgary.

Darragh Kenny

Darragh Kenny had Chatinue voor een korte periode onder het zadel.

“Ik denk dat Chatinue echt een uitstekende dekhengst zal worden. Hij komt uit top foklijnen van zowel de vaders- als de moederskant en ik kon die kwaliteiten op hem voelen. Hij is heel licht, met veel vermogen en een grote voorzichtigheid, heel dapper en heeft een geweldige instelling”, aldus Kenny.

Bron: Horses.nl / Persbericht