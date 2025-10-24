Nieuwe combinatie Michael Greeve en Commissar Pezi naar de winst in 1,50m. op Indoor Friesland

Rick Helmink
Commissar Pezi (v. Commissario), hier nog onder Martin Fuchs Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Michael Greeve heeft de voorheen door Martin Fuchs gereden Commissar Pezi (Commissario x Lord Pezi) iets meer dan een maand op stal en stuurde de ruin gisteravond al naar zijn eerste winst. In de hoofdrubriek van vrijdag op Indoor Friesland (een 1,50m. met barrage) stond de nieuwe combinatie bovenaan, vóór Willem Greve en Highway TN N.O.P. Ook in de barrage: Marriët Smit-Hoekstra met For Chacco TN en Maikel van der Vleuten met nieuwe troef Jesther.

