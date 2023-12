Nieuwe combinatie Wireman-Tornado wint WB-omloop Fort Worth 

De jonge Amerikaanse amazone Skylar Wireman won zaterdagavond in Fort Worth haar eerste Wereldbeker-omloop. Dat gebeurde minder dan twee weken nadat de Zweeds gefokte Diarado-zoon Tornado een vast lid werd van haar stal. En ook voor Tornado was het zijn eerste grote overwinning.

Voor een enthousiast publiek in het Will Rogers Coliseum in het Amerikaanse Fort Worth waren de 19-jarige Wireman en Tornado één van slechts twee dubbel foutloze combinaties in een barrage met zes kandidaten. Wireman zette de winnende tijd neer van 36,54 seconden.

Snelste vierfouter

Nicolas Gamboa uit Columbia, ook nog maar 23 jaar oud, werd tweede met de tienjarige Holsteiner NKH Mr. Darcy. De combinatie bleef ook foutloos, maar was met een tijd van 36,79 seconden een fractie te langzaam voor de winst. De Amerikaanse Jill Humphrey en de twaalfjarige Oldenburger Chromatic BF (v. Connor) eindigden voor de tweede opeenvolgende keer op de derde plaats nadat ze hetzelfde resultaat behaalden in Las Vegas. Het duo was in 34,69 seconden de snelste, maar een balk wierp hen terug.

‘Aan boord blijven!’

”Tornado vloog gewoon,” zei Skylar Wireman na afloop. “Ik dacht] gewoon: ‘Ik kan maar beter aan boord blijven!'”

Grootste hart

Tornado is pas sinds juni de partner van Wireman, toen ze op verzoek van collega-ruiter Nick Haness de Diarado-zoon ging rijden met als doel hem te verkopen. ”Vervolgens raakte ik geblesseerd, maar Nick was zo aardig om me hem te laten houden. Twee weken geleden hielpen enkele naaste familieleden me om Tornado voor altijd te houden. Eerlijk gezegd heeft Tornado het grootste hart van alle paarden die ik ooit heb gehad,” aldus Wireman.

Bluman bovenaan in Wereldbeker-klassement North American League

Na zes omlopen staat Daniel Bluman bovenaan in het Wereldbeker-klassement van de North American League met 43 punten. Hane Sweetnam staat tweede (41 punten), terwijl Jill Humphrey derde staat (39 punten).

Uitslag

Bron: Persbericht/Horses.nl