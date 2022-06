Nikita Cheung bovenaan in Zuidwolde

Nikita Cheung is vandaag sterk begonnen aan CSI Zuidwolde. Bij de young riders, die een parcours over 1,45 m direct op tijd voorgeschoteld kregen, reed ze Noberlina Vd Laarseheide Z (Nabab de Reve x Chin Chin) in de snelle tijd van 73,93 foutloos over de finish. Daarmee gaf het duo de concurrentie het nakijken.