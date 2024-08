Nikita Cheung tweede bij young riders in Valkenswaard

Nikita Cheung was vanmorgen goed op dreef bij de young riders in Valkenswaard. In de barrage liet ze alle balken liggen met de zevenjarige KWPN'er Maestro Gusto v/d Laarse Heide (v. Comme il Faut) en noteerde met 31,80 seconden de tweede tijd. Het paar was eind juni ook al succesvol in Rotterdam. Daar werden ze tweede in de 1.30m-rubriek over twee fasen.