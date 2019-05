Nilane d’Elle naar Kevin Staut

Kevin Staut heeft Nilane d'Elle (Nippon d'Elle x Quick Star) overgenomen van haar fokker en trainer Hubert Pignolet. De Franse ruiter leidde de merrie op tot Grand Prix-niveau en won onlangs de Grote Prijs op CSI** Le Mans.

Nilane d’Elle is gefokt uit Nippon d’Elle, die onder Bertrand Pignolet en Roger-Yves Bost op het hoogste niveau sprong. Moeder Marjolaine d’Elle wordt eveneens op internationaal niveau gereden door Bertrand Pignolet.

Stoeterij te runnen

Onlangs bezocht Kevin Staut Haras d’Elle en daar probeerde de Olympisch medaillist Nilane d’Elle voor het eerst. Een paar weken later verhuisde ze naar de stallen van Staut. “Toen Urano de Cartigny het hoogste niveau bereikt hebben we hem verkocht. Diezelfde weg hebben we bewandeld met Nilane. We hebben een stoeterij te runnen en gelukkig blijft Athos d’Elle als wedstrijdpaard”, aldus Bertrand Pignolet.

Bron: Studforlife