Nina Houtzager vierde in 1,40m Oliva

Elf combinaties streden om de overwinning in de barrage van de 1,40m-rubriek in Oliva. De overwinning ging naar de Spaanse amazone Susana Epaillard, die Fantasia d’Auge (v. Guarana Champeix) finishte in de winnende tijd van 39,97 seconden. Nina Houtzager kwam met Earth Fire Z (v. Elvis ter Putte) foutloos rond, maar belandde nipt naast het podium.
kreeg Ultimo Ter Jackie goed V seconden. De (v. Mylord met in 44,92 Miss maar zette een op met de Maja ronde Van voorlaatste Carthago) Sina eerste Hollywood hindernis. schema, lag Schalken fout op KWPN-merrie (v. Deense Primdahl de Moude) de neer foutloze
aan de leiding Houtzager
seconden, dochter had Susana twee en Putte- pakte. Daarna koppositie duur: Elvis pakken. 41,71 ze waarmee De ze Spaanse finishte goed het Nina bijna Epaillard te klokte Houtzager. leiding sneller voorlopige dan seconden Houtzager ter echter korte Met de foutloos bleek bleef de de tempo van
Carway, voorbijging. die Tot Diamonds maar Ook Anna met de foutloze vast, kopvrouwen. andere de aanvankelijk Ook Ajaccio derde Duitser combinaties de amazone twee sneller waren kende ronde een 2) de Darkness Plaisir) de B Caretino (v. verwees nul aan net Houtzager seconden in de KWPN-ruin plaats. dan (v. Ierse Tobias en de niet met Diamant naar hielden Bremermann 40,62 snelle,
Uitslag
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.