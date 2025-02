Nina Mallevaey geeft routiniers het nakijken in vijfsterren 1,45m Ocala

Nina Mallevaey en de tienjarige My Clementine (v. Obos Quality 004) wonnen een kleine maand geleden de Grand Prix U25 in Wellington en hebben vandaag opnieuw hun visitekaartje afgegeven. Ze wonnen het vijfsterren 1,45m op de openingsdag van Ocala, waar aanstaande zaterdag de Longines FEI Wereldbekerwedstrijd op het programma staat. De pas 25-jarige amazone gaf routiniers als Kent Farrington, Laura Kraut en Cian O'Connor het nakijken.

Ruim dertig combinaties namen het tegen elkaar op in het 1,45m over twee fasen. Zestien deelnemers bleven beide fasen foutloos, waarvan Nina Mallevaey met 31,21 seconden op de teller de snelste tijd liet optekenen. De Franse amazone heeft de Iers-gefokte merrie pas een jaar onder het zadel, maar dit is al hun vierde internationale overwinning. “Ik kwam in december naar het WEC voor de driester en dat was onze eerste Grand Prix op dat niveau. Meestal rijd ik haar in snelheidsproeven, omdat ze daar gek op is. Ze gaat graag snel en ze is zo voorzichtig”, vertelt de amazone.

Heel competitief

Mallevaey reed de rubriek van vandaag niet als opwarmronde, maar ging voor de winst. “Ik vind het een fijn format, omdat ik in de eerste fase m’n tijd kon nemen en haar daarna kon vragen sneller te gaan. Ik probeerde in de eerste fase vooral met een goed ritme te rijden, om haar in de tweede fase niet te overvallen. Ze pakte dat heel goed op. Ik heb geprobeerd zo snel te gaan als ik kon. Ze is heel competitief en ik ben heel blij dat ik deze rubrieken met haar kan rijden.”

Top drie

De Franse was een paar tienden van een seconde sneller dan Kent Farrington en de KWPN-merrie Orafina (v. For Fashion). Tom Wachman en Do It Easy (v. Vigo Cece) maakten de top drie compleet door in 32,57 seconden aan de finish te komen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Persbericht