Nina Mallevaey houdt een rij Nederlanders achter zich in 1,50 m Kessel

Met zes Nederlandse combinaties in de dertienkoppige barrage van het 1,50 m. in Kessel lag de kans op een thuisoverwinning op de loer. Plaatsen twee tot en met zes vielen weliswaar in handen van de Nederlandse combinaties, maar ze zagen de winst in handen vallen van de Franse amazone Nina Mallevaey. De tweede plaats ging naar Megan Laseur en de Etoulon VDL-zoon I AM, gevolgd door Renee de Weert met Grande Dame du Huit (v. Diamant de Semilly).

De Etoulon VDL-zoon heeft met Laseur in het zadel al menig nulrondes op naam staan. Deze tweede plaats in het 1,50 m. is de beste klassering van het duo dit jaar. Ook Renee de Weert is op dreef met de Diamant de Semilly-dochter, waarmee ze alleen al dit jaar negen keer in de prijzen viel.

Kevin Jochems was met Casquetto van de Helle (v. Casquetto) goed voor de vierde plaats, gevolgd door Michael Greeve en de schimmelhengst Coromont. Niels Kersten maakte met Secret Treasure (v. Stakkato Gold) de top zes compleet.

Uitslag

Bron: Horses.nl