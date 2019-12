Nina, Thomas en Lisa gaan hun vaders Gerco en Marc achterna

Gerco Schröder en Marc Houtzager hebben hun kroost dit weekend meegenomen naar Salzburg. Zo won Nina Houtzager het parcours over 65 cm en Thomas Schröder het parcours over 85 cm en hoorden beide jonge ruiters hun eerste Wilhelmus.

Nina Houtzager reed in de 65 cm klasse haar pony Appalonia’s Kelsey. De dochter van de internationaal springruiters Marc Houtzager en Julia Kayser had het druk in Salzburg, want de prijs moest ze in ontvangst nemen met haar pony de twintigjarige Finn McCloud. Met deze pony werd ze zesde in de klasse over 85 cm.

Schröder

Waar Nina Houtzager won werd zij gevolgd door Lisa Schröder met Tomahawk. Haar broer Thomas won de rubriek over 85 cm met zijn pony Giorgio.





Bron: Horses.nl