Nipte overwinning voor David Will in Abu Dhabi

David Will won gisteren de 1.50m-rubriek in Abu Dhabi. De Duitser bleef in de 11-koppige barrage foutloos en zette de snelste tijd neer van 39.35 seconden. In de barrage rekende Will op zijn 9-jarige vos Darius de Kezeg Z (v. Darco). Deze wedstrijd konden de deelnemers gebruiken als voorbereiding voor de Nations Cup op zaterdag.

Vladimir Tuganov zat Will op de hielen in de barrage. Het lukte Tuganov net niet om de zege mee naar huis te nemen. De Rus was 0.03 seconden langzamer dan de Duitser. Tuganov had voor deze rubriek de 14-jarige Suspens Floreval (v. Clinton) gezadeld.

Egyptenaar derde

Mouda Zeyada pakte de derde plaats door in de barrage alle balken in de lepels te laten liggen en te finishen in een tijd van 40.74 seconden. De Egyptenaar kon in de barrage vertrouwen op de 11-jarige vos Vizalaty (v. Newton de Kreisker).

