Nipte zege voor Vrieling en Glasgow

Daniel Deusser en Jur Vrieling waren aan elkaar gewaagd in de eerste grote rubriek in Treffen vrijdagavond. Vrieling was met VDL Glasgow vh Merelsnest een fractie sneller dan de Duitse ruiter en pakte de overwinning met zijn foutloze barragerit in 38,16 seconden. Deusser en Calisto Blue klokten 38,18 seconden.