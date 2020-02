Nisse Lüneburg bekroond met titel Rider of the Year

De Duitse springruiter Nisse Lüneburg is afgelopen weekend de winnaar geworden van de Bemer-Riders-Tour. De finale van de springcompetitie maakte voor het eerst onderdeel uit van de VR Classics in Neumünster. Het was voor Lüneburg de eerste keer dat hij de titel Rider of the Year ontving.

De Duitser behaalde een achtste plaats in de Grand Prix van Neumünster met de 13-jarige ruin Luca Toni (v. Lord Z). Deze klassering was genoeg om zijn voorsprong in het algemeen klassement van deze competitie uit te breiden en op de koppositie te eindigen.

Kwalificaties

Voordat de wedstrijd in Neumünster plaatsvond, was al duidelijk dat de springruiter uit Hetlingen niet meer van de troon gestoten kon worden. Lüneburg had het hele seizoen al meer punten verzameld dan zijn concurrenten. De 31-jarige springruiter had zowel de Riders Tour-etappe van de Hamburg Derby als de OWL Challenge in Paderborn gewonnen.

Barrage

De Duitser kwalificeerde zich na een foutloze omloop in de Grote Prijs van Neumünster voor de barrage. Voor de springruiter werd de barrage een ereronde voor het thuispubliek. Hij zette de snelste tijd naar van 33.70 seconden, maar een fout op de laatste hindernis gooide roet in het eten om de Grand Prix op zijn naam te schrijven.

Hoge verwachtingen

Lüneburg is blij met zijn titel in de Bemer-Riders-Tour. ”Het was een sensationeel weekend hier in Neumünster. Natuurlijk wilde ik als laatste starter in de barrage ook winnen. Ik moest ook veel risico’s nemen en uiteindelijk had ik niet zoveel geluk als bij de kwalificaties. De verwachtingen waren natuurlijk erg hoog en ik was zeer gemotiveerd. Ik keek echt naar deze wedstrijd uit.”

Bekijk hier het eindklassement van de Riders Tour

Bron: Horses.nl/Reiter Revue