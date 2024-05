TeamNL sterk vertegenwoordigd in EEF Nations Cup Kronenberg en Denemarken

Naast de FEI Longines League of Nations op vrijdag 21 juni tijdens het vijfsterren CHIO Rotterdam is er nog een landenwedstrijd voor springruiters in ons land. Aanstaande vrijdag 17 mei is Equestrian Centre De Peelbergen de locatie van de EEF Longines Series. Een competitie voor de Europese landen op driesterren niveau, waarin TeamNL vorige week zegevierde in Mannheim. In Kronenberg stelt bondscoach Vincent Voorn een sterk team op met Mathijs van Asten, Henk Frederiks, Lars Kersten, Michael Greeve en Mel Thijssen.

De European Equestrian Federation (EEF) organiseert voor het tweede jaar op rij een landencompetitie met finale in Warschau (5 tot en met 8 september). In vier regionale leagues kunnen de landen zich via twee wedstrijden kwalificeren voor de halve finales. Van beide halve finales plaatsen de beste vijf landen zich voor de finale.

Van Asten in TeamNL Kronenberg

Bondscoach Vincent Voorn doet vrijdag een beroep op Mathijs van Asten en Sirocco, die sterk reden op het NK met de zesde plaats en afgelopen zondag de Grote Prijs van Eindhoven wisten te winnen. Lars Kersten zat in het winnende team in Mannheim, net als Michael Greeve die vrijdag Denver rijdt waarmee hij achtste was op het recente NK. Henk Frederiks reed vorig jaar heel sterk in de series en Mel Thijssen heeft de afgelopen maanden goed gepresteerd met Imodo.

TeamNL EEF Longines Series, Kronenberg, regio West

Mathijs van Asten (IJsselsteyn) – Sirocco (v.Balou du Rouet)

Henk Frederiks (Wapserveen) – Impian (v.Bubalu)

Michael Greeve (Veeningen) – Denver (v.Diarado)

Lars Kersten (Eghel)- Chuck vh Marienshof Z (v.Colestus)

Mel Thijssen (Sevenum) – Imodo (v.Quasimodo van de Molendreef)

Geen punten in Kronenberg

Een sterk equipe met oranje rijjassen dus, maar reglementair kan TeamNL – in de EEF Nations Cup in eigen land – geen punten verdienen voor de competitie. Nederland is namelijk ingedeeld in Regio Centraal en de wedstrijd in Kronenberg valt onder de regio West.

‘Ervaring opdoen’

Vorig jaar presteerde Vincent Voorn, de bondscoach van de Young Riders en de EEF competitie, uitstekend met zijn ruiters in de EEF Longines Series. Ze wonnen de halve finale in Deauville, na overwinningen in Mannheim en Drammen, en werden vierde in Kronenberg. Voorn is ook enthousiast over de competitie. “Het zijn mooie wedstrijden om ervaring op te doen in het rijden van landenwedstrijden. De hindernissen zijn niet zo hoog als in de League of Nations, maar het gaat om secuur rijden en er is de druk om foutloos te rijden. Er is weinig marge voor een fout. De combinaties moeten technisch goede rondes rijden en goed met de druk om kunnen gaan. De ervaring die ze opdoen in deze competitie is heel bruikbaar voor een hoger niveau.”

Equipe Denemarken

Tegelijkertijd met de landenwedstrijd in Kronenberg rijdt TeamNL met een equipe in de regio Noord in Denemarken. Onder leiding van Liesbeth Jonkers komen daar aan start Lars Kuster, Iris Michels, Gerben Morsink, Amanda Slagter en Mans Thijssen.

TeamNL EEF Longines Series, Martofte (Den), regio Noord

Lars Kuster (Didam) – Idylle Of Romance (v. Andiamo)

Iris Michels (Liessel) – Bugano de l’Abbaye (v. Ugano Sitte)

Gerben Morsink (Enschede) – Navarone Z (v. Nabab de Reve)

Amanda Slagter (Slochteren) – Cornet Blue PS (v. Chacco-Blue)

Mans Thijssen (Sevenum) – Joviality (v. Warrant)

Bron: KNHS