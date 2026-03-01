Nog een podium voor Duco Z en Marriët Smit-Hoekstra

Petra Trommelen
Marriët Smit-Hoekstra hier met Duco Z. Foto: Mariol Middel

Op het moment van schrijven is de 1,50 m Grote Prijs van Opglabbeek in volle gang, maar vanmorgen wist Marriët Smit-Hoekstra al te schitteren met Duco Z (v. Dakar TN). Gisteren waren ze al de besten in de Grote Prijs-kwalificatieproef, en vanmorgen pakten ze in het 1,45 m.-parcours ook nog een derde plaats.

Door Petra Trommelen

Ook Willem Greve bleef met Cero Blue TN (v. Chacoon Blue) foutloos over beide fasen en eindigde als zesde, terwijl Kim Emmen met Optima vd Bisschop (v. Denzel van ’t Meulenhof) zich wist te plaatsen als achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl

