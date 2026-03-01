Nog een podium voor Duco Z en Marriët Smit-Hoekstra

Op het moment van schrijven is de 1,50 m Grote Prijs van Opglabbeek in volle gang, maar vanmorgen wist Marriët Smit-Hoekstra al te schitteren met Duco Z (v. Dakar TN). Gisteren waren ze al de besten in de Grote Prijs-kwalificatieproef, en vanmorgen pakten ze in het 1,45 m.-parcours ook nog een derde plaats.