Nog meer olympische tranfers: KWPN-merrie Deville naar Syrië

De Noorse amazone Victoria Gulliksen heeft afscheid genomen van Deville (Diabeau van de Heffinck x Casco). De twaalfjarige KWPN-merrie is voor het verstrijken van de olympische deadline in handen gekomen van Ahmad Saber Hamcho. De Syrische ruiter heeft een ticket op zak voor de Olympische Spelen in Tokio, hoewel daarover nog discussie bestaat.

“Diva, ik kan met geen woorden beschrijven hoeveel ik van je hou. Je hebt zoveel voor me gedaan! Ik wens je nieuwe ruiter Ahmad heel veel geluk en ik weet dat je altijd je best zal doen. Ik droom ervan dat je op een dag bij me terug komt”, aldus Victoria Gulliksen over het vertrek van Deville. In de FEI-database staat de merrie sinds 1 januari voor de helft op naam van Stall Gullik AS en voor de andere helft op naam van Ahmad Saber Hamcho.

Kraut, Welles en Havinga

De door P. Leenen uit het Limburgse Lomm gefokte Deville kwam eind 2017 onder het zadel van Gulliksen. Daarvoor werd de merrie uitgebracht door Laura Kraut, Julie Welles en Robert Havinga.

Eerste olympische Syriër

Ahmad Saber Hamcho reed eerder op de Spelen van 2012 in Londen, toen met Wonderboy III (Flamenco de Semilly x Jus de Pomme). Hamcho was toen de eerste Syrische ruiter in de geschiedenis die deelnam aan de Olympische Spelen.

