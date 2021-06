Noodweer legt GP-kwalificatie stil, aanvangstijd Nations Cup Peelbergen vervroegd

De buienradar gaf aanvankelijk aan dat Kronenberg het ergste weer bespaard zou blijven, maar helaas viel er bij het Peelbergen Equestrian Centre in een korte tijd zoveel regen dat niet alleen de 1,45m kwalificatie-proef voor de Grote Prijs stilgelegd moest worden, maar uiteindelijk de hele proef geen doorgang meer kon vinden.

“Dit is een force majeur”, begint Ken Ruysen de meeting met alle betrokkenen. De directeur van Peelbergen Equestrian Centre legt vervolgens samen met ground jury verschillende scenario’s voor aan de chefs d’équipe en de individuele ruiters die deelnemen in de landenwedstrijd.

Goed overleg

Na afloop van de meeting legt Ruysen uit: “We willen de voortgang van dit evenement door het wegvallen van de eerste GP-kwalificatie voor iedereen zo goed mogelijk inrichten. Het is een vervelende situatie voor alle betrokken ruiters, zowel degene die al gesprongen hebben, maar ook degene die nog niet gesprongen hebben. Maar gelukkig hebben we in goed overleg met de FEI alle chefs d’équipe een consensus kunnen bereiken.”

Nations Cup

“Omdat de weersvoorspellingen voor morgenmiddag wederom onrust baren, hebben we met het goedkeuren van alle chefs d’équipe en Longines besloten om de aanvangstijd van de landenwedstrijd te vervroegen.” De Longines EEF Series Nations Cup Peelbergen, zoals de wedstrijd officieel heet, zal nu op vrijdag om 10.30 uur in plaats van 13.00 uur aanvangen.



Nederlands team

In deze landenwedstrijd, die voor het eerst bij de Peelbergen georganiseerd wordt, zullen teams uit dertien landen met elkaar de strijd aangaan. Voor Nederlandse team zijn geselecteerd, Wout-Jan van der Schans, Kim Emmen, Jack Ansems, Gerben Morssink en de reserveruiter is Limburgs amazone Sanne Thijssen.

De landenwedstrijd zal live te volgen zijn op Clip My Horse.

Voor de startlijsten, klik hier.

Bron: persbericht