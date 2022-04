Noorse overwinning in Rankingproef Lanaken, Bas Moerings vierde

In een barrage van 15 deelnemers werden vanmiddag in Lanaken tijdens het CSI2* de prijzen verdeeld. Johan-Sebastian Gulliksen wist de neus van Ambrosio d'Alcy (v.Cabdulla du Tillard) een centimer eerder door de finish te duwen dan Edo Sandra (v.Eldorado vd Zeshoek) van Michael Jung. het verschil tussen de twee was 0.02 seconden. Derde werd Koen vereecke met Lector vd Bisschop (v.Bamako de Muze).

De bovenste zes van de ranglijst gaven elkaar maar een duimbreed toe. Gulliksen deed 29.50 seconden over het barrageparcours en won daarmee 6375 euro. Was je één seconde langzamer dan werd je zevende en kreeg je 1020 euro. De tijd werd zeer duur betaald in deze rubriek van 1.45 mtr.

Nederlanders

Bas Moerings reed een foutloze barrage met Ipsthar (vDenzel vh Meulenhof) in 30.40 seconden wat hem het vijfde lint opleverde.

Johnny Pals werd werd met Carlotta (v.Conthargos) 14e en ook Mans Thijssen had nog een prijs ondanks de strafpunt voor tijdsoverschrijding. Gezegd moet worden dat zijn hengst Hello (v.Amber Gambler) een fantastische ronde sprong en een van de opvallenste paarden was van de rubriek.

Piet Raijmakers Jr. kreeg met Van Schijndel’s Gladstone (v.Grison vd Bisschop) een fout en werd 23ste. Dit lot was ook Emile Tacken en Tom Schellekens beschoren die 30ste en 42ste werden.

Uitslag

Bron: Horses.nl